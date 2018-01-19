برشلونة يمدد عقد سيرجي روبيرتو بشرط جزائي خيالي

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد عقد لاعب وسطه سيرجي روبيرتو حتى 2022، وضمنه بندا جزائيا يصل إلى 500 مليون يورو لإبعاد أطماع الراغبين بضمه.

وكتب العملاق الكاتالوني في بيان: "توصل برشلونة وسيرجي روبيرتو إلى اتفاق حول تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو/حزيران عام 2022، وحددت قيمة البند الجزائي بمبلغ 500 مليون يورو".

وينتهي عقد روبيرتو الأول في 2019، وهو مرفق ببند جزائي قيمته 30 مليون يورو، وهو مبلغ زهيد بالنسبة للأندية الأوروبية الكبيرة.

ويأتي تمديد عقد روبيرتو غداة الإعلان عن تمديد مماثل لعقد المدافع جيرارد بيكيه لغاية عام 2022، وبعد تمديد عقد القائد أندريس إنييستا "مدى الحياة" مع إمكانية بقائه في أي مكان يرغب فيه، والأرجنتيني ليونيل ميسي المرتبط مع برشلونة حتى 2021 .

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ومن خلال هذه الصفقة الجديدة مع روبيرتو البالغ 25 عاما، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز، أسكت البلوغرانا الانتقادات التي طالته بعد ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو قبل أيام من ليفربول الإنجليزي مقابل مبلغ ضخم (120 مليون يورو + 40 مليونا على شكل مكافآت)، وحملت تلك الصفقة المدوية اعتقادا بأن إدراة برشلونة تدير ظهرها للاعبي النادي وخرّيجي أكاديميته.

وانضم روبرتو إلى برشلونة في سن الـ14، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2010، ولعب معه 178 مباراة رسمية سجل خلالها سبعة أهداف.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر