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البرازيلي فرناندينيو يمدد عقده مع مانشستر سيتي

الرياضة

البرازيلي فرناندينيو يمدد عقده مع مانشستر سيتي
AFP
البرازيلي فرناندينيو
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مدد البرازيلي فرناندينيو الذي يعتبره الإسباني جوسيب غوارديولا مدربه في مانشستر سيتي أحد أفضل ثلاثة ساعدي دفاع في العالم عقده مع متصدر البريميرليغ حتى 2020، حسبما أعلن ناديه الجمعة.

وقال اللاعب البالغ 32 عاما: "أنا سعيد جدا لتوقيع هذا التمديد والبقاء في النادي. الأهم بالنسبة لي البقاء هنا ومحاولة إحراز أكبر عدد من الألقاب".

وانضم فرناندينيو إلى سيتي في 2013 مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (38,5 مليون يورو) من شاختار دانيتسك الأوكراني.

وأحرز لقب البريميرليغ وكأس الرابطة مرتين مع سيتي ما دفع غوارديولا إلى القول إنه إذا امتلك في الوسط "ثلاثة فرناندينيو، سيصبح (النادي) بطلا".

وأعرب اللاعب الذي أحرز لقب الدوري الأوكراني 6 مرات وكأس الاتحاد الأوروبي في 2009، عن فخره بإشادات غوارديولا قائلا: "أنا سعيد جدا لهذا التعليق.. عمل كثيرا مع لاعبين مميزين، ذات نوعية وأذكياء. لذا عندما نسمع هذا الأمر من شخص مثله، نعرف أنه يجب الاستمرار بالعمل بنفس الطريقة، وندرك أننا نقوم بعملنا كما يجب".

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير

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