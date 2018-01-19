قرار تاريخي من اليويفا قد يكون ضد الأندية الغنية!

سجل التقرير المالي السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (اليويفا) الذي تم نشره أمس الخميس، زيادة في الفجوة المالية بين الفرق الغنية والفقيرة إلى مستوى غير مسبوق.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني، ألكسندر تشيفيرين، تعقيبا على التقرير السنوي المالي:"نفكر بشكل جدي بفرض ضريبة رفاهية بدءا من الموسم المقبل.. مبدأ هذه الضريبة هو أنه إذا أنفق النادي أكثر مما يملك، يدفع ضريبة على الفارق، هذه ليست ضريبة للحكومة، بل للاتحاد الأوروبي، يجب أن نقرر أيضا كيف نعيد توزيع هذه الضريبة بشكل عادل".

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وأضاف تشيفيرين الذي حل بدلا من الفرنسي ميشيل بلاتيني الموقوف بسبب قضايا فساد: "إن مسؤولية الاتحاد الأوروبي هي الحفاظ على المنافسة والتوازن بين الأندية جميعها، ودعا إلى استقطاب إيرادات تجارية راعية للفرق كافة.

وسلط التقرير الضوء على التنمية المالية لكرة القدم الأوروبية، مما يخلق وضعا ماليا أكثر استقرارا واستدامة للنوادي الأوروبية بشكل عام.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر