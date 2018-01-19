نادال من دون معاناة إلى ثمن نهائي أستراليا المفتوحة

تأهل الإسباني رافائيل نادال، المصنف أول عالميا، إلى الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، بفوزه السهل على البوسني دامير جومهور، المصنف 30 عالميا، بثلاث مجموعات نظيفة.

ولم يجد نادال، وصيف البطل العام الماضي والمتوج بأستراليا مرة واحدة في 2009، صعوبة في إقصاء جومهور بسهولة بواقع 6-1 و6-3 و6-1 في مباراة الدور الـ32 للبطولة والتي استغرقت ساعة و50 دقيقة.

وسيواجه نادال في الدور ثمن النهائي منافسه الأرجنتيني دييغو شفارتزمان، المصنف 26 عالميا، والذي كان قد أقصى الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف بواقع 6-7 (1-7) و6-2 و6-3 و6-3 في ساعتين و38 دقيقة.

2009 champ 🏆 Rafael Nadal races into #AusOpen fourth round. 💪



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وفي مباراة أخرى من نفس الدور، أطاح الأسترالي نيك كيريوس، بمنافسه الفرنسي، جو ويلفريد تسونغا، بالفوز عليه بثلاث مجموعات لواحدة.

Nick Kyrgios wins a high-quality thriller at #AusOpen over 2008 finalist Jo-Wilfried Tsonga. 🇦🇺👏 "That's one of the best wins of his career."



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ولم يجد كيريوس، المصنف 17 عالميا، مفرا من شوط كسر التعادل "تاي بريك"، لإلحاق الهزيمة بتسونغا، مثله الأعلى في اللعبة، والمصنف 15 عالميا، ليفوز عليه، 7-6 (7-5) و4-6 و7-6 (8-6) و7-6 (7-5)، في لقاء استغرق ثلاث ساعات و17 دقيقة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير