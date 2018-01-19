دميتروف يقصي روبليف ويصعد للدور الرابع في أستراليا المفتوحة
تأهل البلغاري غريغور دميتروف المصنف ثالثا إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، بفوزه الصعب على الروسي أندريه روبليف بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الجمعة.
وتمكن دميتروف من حسم اللقاء لمصلحته بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها : (6-3) و(4-6) و(6-4) و(6-4)، خلال ثلاث ساعات وأربع دقائق.
Dimitrov does it again! The 🔑 to a successful @AustralianOpen: Finding a way. Every time. #AusOpen— ATP World Tour (@ATPWorldTour) January 19, 2018
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وثأر دميتروف من روبليف الذي أقصاه من الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.
Рублев проиграл Димитрову в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии по теннисуhttps://t.co/HQGvUMpiwNpic.twitter.com/2MYfvSXHba— Р-Спорт (@rsportru) January 19, 2018
ويلتقي دميتروف، بطل الماسترز في لندن على حساب البلجيكي دافيد غوفان والذي بلغ الدور نصف نهائي البطولة الموسم الماضي، في الدور المقبل الفائز من لقاء الأسترالي نيك كيريوس المصنف 17 عالميا مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف 15.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر