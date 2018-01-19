وكيل أعمال الفرعون صلاح في مدريد للتفاوض مع النادي الملكي ؟!

أكد الصحفي الإسباني إدواردو أغوير خلال استضافته بالبرنامج الشهير "تشرنغيتو" على قناة "لاسكسيتا"، أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح قد وصل إلى مدريد للتفاوض لضمه إلى النادي الملكي.

ويعد إدواردو أغوير من الصحفيين الموثوقين بأخبارهم، وسبق له أن انفرد بعدة أخبار صحفية مثل تأكيده عام 2013 أن غاريث بيل أصبح لاعبا في صفوف ريال مدريد.

ووقع محمد صلاح لنادي ليفربول الإنجليزي خلال الصيف الماضي قادما من روما الإيطالي في صفقة كلفت خزينة الريدز 50 مليون يورو، ونجح في تسجيل 18 هدفا والقيام بـ6 تمريرات حاسمة في البريميرليغ، وتسجيل 5 أهداف وتمرير هدف آخر في مباريات التشامبيونزليغ، أي أنه سجل 23 هدفا ومرر 7 أهداف في 28 مشاركة بقميص الريدز.

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وأصبح اسم صلاح متداولا بين الصحف الإسبانية كأحد المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد خاصة في ظل الشح التهديفي الذي أصاب الميرينغي هذا الموسم، بينما من المتوقع أن ترفض إدارة ليفربول التنازل عن خدماته بسهولة، وسترفض النظر إلى أي عرض لا تتجاوز قيمته الـ100 مليون يورو.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر