كم ستنفق بيونغ يانغ على إقامة فريقها خلال الأولمبياد الشتوي؟

أعلنت وزارة الوحدة الكورية اليوم الجمعة، أن كلفة إقامة الفريق الكوري الشمالي المشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ ستتقرر في ختام اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية غدا السبت.

وذكرت لي يوجين نائب المتحدث باسم الوزارة، أنه سيجري التشاور بين اللجنة الأولمبية الدولية والكوريتين في مدينة لوزان السويسرية، لبحث تكاليف إقامة الشماليين وغير ذلك من المسائل المتعلقة بعدد أفراد الوفد الشمالي والترتيبات الأخرى ذات الشأن.

إقرأ المزيد

وحول الدعم الإنساني المقدم لكوريا الشمالية، أضافت: "سنواصل تقديم الدعم الإنساني لكوريا الشمالية بغض النظر عن الأوضاع السياسية وهو موقف الحكومة الأساسي".

وسبق لوزارة الوحدة الكورية وذكّرت بأن الكوريتين قد اتفقتا على تشكيل فريق مشترك يخوض منافسات هوكي الجليد للسيدات في الألعاب الأولمبية الشتوية.

المصدر: وكالة يونهاب للأنباء