محامي نيمار يكشف عن تفصيل قد يقود البرازيلي إلى مدريد بمبلغ قليل!

كشف ماركوس موراتا محامي اللاعب البرازيلي نيمار إن عقد الأخير لا يحتوي على بند الاستغناء بشكل صريح وهو غير محدد برقم معين.

وتدور التوقعات في أروقة النادي الملكي عن رغبة قوية، لضم اللاعب البرازيلي الصيف المقبل، بعد موسم واحد من انتقاله إلى باريس سان جرمان مقابل 222 مليونيورو، كانت قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.



وقال موتا لمحطة "راديو غلوبو": "في عقد نيمار بإمكاني التأكيد أنه لا يوجد شرط جزائي".

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وأضاف :" لا يوجد أيضا أية حوافز مالية للاعب في حال حصل على المركز الأول بقائمة هدافي الدوري الفرنسي".



ويعتقد أن بطل إسبانيا وأوروبا يريد أن يكون نيمار (25 عاما) خليفة كريستيانو رونالدو، الذي وصل عمره إلى 33 عاما مع تراجع ملحوظ في الأداء.

المصدر: تشيمبونات