كأس الملك.. ريال مدريد ينجو من مفاجآت ليغانيس بانتصار صعب

تفادى ريال مدريد مفاجآت مضيفه ليغانيس، وحقق فوزا صعبا 1-0، اليوم الخميس، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويدين الريال بالفضل في انتصاره للاعبه ماركو أسينسيو الذي خطف هدف الفوز في (د.90).

ويستقبل الفريق الملكي نظيره ليغانيس، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياغو في إياب نفس الدور، لحسم هوية المتأهل لدور نصف النهائي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير