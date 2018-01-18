الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري المصري

استعاد الزمالك المصري، نغمة الفوز بعد تغلبه على مضيفه الداخلية 2-1 اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري المصري لكرة القدم.

أحرز ثنائية "القلعة البيضاء" الكونغولي كابونجو كاسونغو في (د.38) وعماد فتحي في (د.61)، بينما أحرز هدف الداخلية الوحيد ناصر منسي في (د.77).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 32 نقطة في المركز الثالث، ليقلص الفارق مع الأهلي المتصدر إلى 10 نقاط، في المقابل تجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر.

المصدر: RT

فادي سيمير