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تسيسكا موسكو يقسو على أناضول التركي في الدوري الأوروبي

الرياضة

تسيسكا موسكو يقسو على أناضول التركي في الدوري الأوروبي
Sputnik Антон Денисов
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ألحق تسيسكا موسكو هزيمة قاسية بفريق أناضول التركي، في المباراة التي جرت بينهما، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وسيطر فريق "الجيش الأحمر" الروسي على مجريات اللقاء بشكل كامل، وحسم النتيجة لصالحه، بفارق 31 نقطة، (110-79) وبتفاصيل أشواط :(35-21، 23-25، 23-15، 29-18).

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وبهذا الفوز، حافظ تسيسكا على صدارته لفرق الدوري الأوروبي بـ32 نقطة، بينما يقبع الفريق التركي برصيد 23 نقطة في قاع الترتيب.

وسيحل تسيسكا في الجولة القادمة ضيفا على باناثينايكوس اليوناني في الـ19 من يناير/كانون الثاني الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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