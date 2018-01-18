شارابوفا إلى ثالث أدوار أستراليا المفتوحة
تأهلت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تغلبها على منافستها اللاتفية أناستاسيا سيفاتسوفا بمجموعتين نظيفتين، اليوم الخميس.
وتمكنت شارابوفا من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع: (6-1) و(7-6)، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.
Victory for @MariaSharapova 👊— #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2018
The 2008 #AusOpen champion d [14] Anastasija #Sevastova 6-1 7-6(4), books her place in 3R.#AusOpenpic.twitter.com/9m97d6jQb9
وستلاقي شارابوفا في الدور القادم الألمانية أنجيليك كيربر الفائزة بدورها على الكرواتية دونا فيكيتش بمجموعتين نظيفتين، تفاصيلهما:(6-4) و(6-1).
وبهذا الفوز، سجلت شارابوفا المصنفة حاليا في المرتبة 48 عالميا، بطلة أستراليا المفتوحة عام 2008، عودة قوية إلى ملبورن التي غابت عنها الموسم الماضي لإيقافها 15 شهرا بسبب المنشطات.
Российская теннисистка Мария Шарапова нанесла поражение латвийке Анастасии Севастовой во втором раунде Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурнеhttps://t.co/B7gc2YvfLTpic.twitter.com/ygzQ9ie07H— Р-Спорт (@rsportru) January 18, 2018
وتوجت شارابوفا خلال مسيرتها الاحترافية بأربعة ألقاب كبرى أخرى "غراند سلام" هي أمريكا المفتوحة عام 2006، ويمبلدون عام 2004، وفرنسا المفتوحة عامي 2012 و2014.
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر