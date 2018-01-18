ركلات الترجيح تنقذ تشيلسي من وداع كأس إنجلترا

تأهل تشيلسي بصعوبة إلى الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء الزمن الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وأحرز المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي هدف تشيلسي في الدقيقة (55)، قبل أن يعادل جمال لويس الكفة للفريق الضيف في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويلجأ الفريقان لوقتين إضافيين.

ولعب تشيلسي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 117 بعد تلقي لاعبه الإسباني بيدرو البطاقة الصفراء الثانية، ولحق به مواطنه ألفارو موراتا الذي حصل على إنذار بداعي التمثيل قبل أن يحتج وينال البطاقة الثانية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.



واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية إلى تشيلسي بعدما تصدى كاباييرو لركلة نوريتش الأولى التي نفذها أوليفيرا.

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وكان الفريقان التقيا في وقت سابق على ملعب نوريتش، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وسيلعب تشيلسي في الدور الرابع مع نيوكاسل يونايتد.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر