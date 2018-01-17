الدوري الفرنسي.. ليون يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في غانغون

استعاد أولمبيك ليون، نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الفرنسي، عقب فوزه الثمين 2-0، على مضيفه غانغون، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ 21 للمسابقة.

افتتح نبيل فقير التسجيل للفائز في (د.26)، فيما تكفل حسام عوار بتسجيل الهدف الثاني في (د.58).

وبتلك النتيجة، ارتقى ليون إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة، في المقابل تجمد رصيد غانغون عند 29 نقطة في المركز السابع.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم بالمرحلة ذاتها، عن فوز آنجيه على ضيفه تروا 3-1، ورين على مضيفه ليل 2-1، وميتز على ضيفه سانت إيتيان 3-0، فيما تعادل أميان مع ضيفه مونبلييه 1-1، وتولوز مع ضيفه نانت بالنتيجة ذاتها.

المصدر: DPA

فادي سيمير