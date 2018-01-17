كأس الملك.. إشبيلية يقلب الطاولة على أتلتيكو مدريد وفالنسيا يقهر ألافيس

حقق إشبيلية، فوزا مثيرا، على مضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء بعدما حول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، في إطار ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

افتتح دييغو كوستا، التسجيل لأتلتيكو مدريد في (د.73)، بينما أدرك مدافع الأتلتي لوكاس هيرنانديز التعادل لإشبيلية في (د.80 بالخطأ في مرماه)، قبل أن يقتنص خواكين كوريا، هدف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة.

وقلب فالنسيا الطاولة على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بعد أن كان متأخرا بهدف للانتصار بنتيجة 2-1، على ملعب "المستايا".

باغت الضيوف بالتقدم في النتيجة عبر روبين سوريانو في (د.66)، إلا أن البرتغالي المتألق غونسالو غويديدس أدرك التعادل لفالنسيا بعدها بـ7 دقائق.

واستغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف الفريق الباسكي بعد طرد أدريان دييغيز بالبطاقة الصفراء الثانية في (د.78) ليتقدم في النتيجة في (د.82) عن طريق الدولي الإسباني رودريغو مورينو.

وبهذا يدخل فالنسيا مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب "مينديزوروتزا" ويكفيه التعادل السلبي فقط لقطع بطاقة نصف نهائي المسابقة التي لم يفز بها منذ 10 أعوام.

المصدر: وكالات

فادي سيمير