أستراليا المفتوحة.. نادال إلى الدور الثالث والجزيري يودع البطولة برأس مرفوع

واصل المصنف الأول، رافائيل نادال، تقدمه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعدما سحق الأرجنتيني، ليوناردو ماير، 6-3 و6-4 و7-6، ليبلغ الدور الثالث، اليوم الأربعاء.

وتلاعب نادال بمنافسه على ملعب رود ليفر، لمدة ساعتين و38 دقيقة، وأمطره بوابل من التسديدات الصاروخية.

وسيواصل نادال سعيه، لإحراز لقبه الـ17 في البطولات الأربع الكبرى، عندما يواجه البوسني، دامير جومهور، المصنف الـ28، في الدور الثالث.

Rafael Nadal works his way past gutsy Leonardo Mayer at #AusOpen.



Read More ▶️: https://t.co/3zFeZQSjVrpic.twitter.com/cbEoK9mhvl — ATP World Tour (@ATPWorldTour) January 17, 2018

في المقابل، ودع التونسي مالك الجزيري البطولة، إثر الخسارة أمام اللوكسمبرغي، جيل مولر، الذي تأهل بدوره إلى الدور الثالث، لمواجهة الإسباني بابلو كارينيو بوستا.



وفاز مولر، المصنف 28 عالميا، بصعوبة بالغة على مالك الجزيري بنتيجة 7-5 و6-4 و6-7 (5-7) و3-6 و6-2، في لقاء طويل استغرق أربع ساعات.

المصدر: وكالات

فادي سيمير