فوزنياكي تبلغ بصعوبة ثالث أدوار أستراليا المفتوحة

تأهلت الدنماركية كارولين فوزنياكي إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب بفوزها على منافستها الكرواتية يانا فيت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، اليوم الأربعاء.

وتمكنت فوزنياكي المصنفة ثانية من الفوز بالمباراة بشق الأنفس، بمجموعتين لواحدة، بواقع :(3-6) و(6-2) و(7-5).

وحققت فوزنياكي عودة رهيبة، وتفادت الخروج المبكر بعدما أنقذت كرتين كانت إحداهما ستمنح الفوز للكرواتية التي تقدمت (5-1) و40-15 في الشوط السابع من المجموعة الثالثة الحاسمة، لكن الدنماركية فعلتها بفضل خبرتها فأنقذت الكرتين وكسبت 6 أشواط متتالية حسمت بها المجموعة والمباراة.

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وأعربت فوزنياكي عن فخرها بعودتها الرائعة، وقالت: "عندما كانت النتيجة 5-1 و40-15، شعرت وكأنني وضعت قدما خارج البطولة. كانت لحظات مجنونة، لا أعرف كيف تمكنت من العودة إلى المباراة"، مضيفة: "كانت ضرباتها قوية ولم يكن لديها شيء تخسره، لكن خبرتي كانت حاسمة".

وتابعت: "عندما قلصت النتيجة إلى 2-5، قلت، حسنا، لا زالت حظوظي قائمة، فقلت لنفسي فقط حاولي والعبي بشراسة".

وتلتقي فوزنياكي في الدور المقبل مع الفائزة من مباراة الهولندية كيكي برتنز والأمريكية نيكول غيبس.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر