رئيس رابطة الليغا قلق على مستوى الدوري الإسباني

أعرب رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، خافيير تيباس، عن قلقه من تراجع مستوى المنافسة في الليغا، حسب تصريح أدلى به لشبكة "سكاي سبورتس".

وقال تيباس: "لا يقلقني فوز برشلونة أو ريال مدريد بلقب الدوري، ما يقلقني هو إذا فعلا ذلك، بـ100 نقطة أو أكثر".

وأضاف: "في دوري يحتوي 20 فريقا، مثل البريمير ليغ ، يجب أن نأمل في حسم اللقب، بـ80 أو 85 نقطة، وفي هذه الحالة، لا يهم من يفوز بالبطولة".

FEARS FOR FOOTBALL?



La Liga president Javier Tebas says told Revista is worried about the stability of European football. https://t.co/ZUL6Rk9NqHpic.twitter.com/LekvfYQow2 — Sky Sports LaLiga (@SkyRevista) January 16, 2018

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وتابع: "سيكون هناك دائما مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي، لكن من الجيد أن نرى فريقا ثالثا ينافس على اللقب.. الأهم هو عندما تلعب هذه الأندية، على أرضها أو خارجها، يجب ألا تكون النتائج متوقعة".

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وختم رئيس رابطة الليغا قوله: "بمجرد أن تحسم بطولات الدوري بـ100 نقطة، فإن عنصر المفاجأة والمتعة يتلاشى".

ويتصدر برشلونة حاليا ترتيب الليغا بـ51 نقطة بعد انتهاء مرحلة الذهاب، مما يعني إمكانية تجاوز البلوغرانا حاجز الـ100 نقطة إذا قدم نفس المستوى والنتائج في مرحلة الإياب.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر