مارسيليا يتجاوز امتحان ستراسبورغ في الدوري الفرنسي

انتزع فريق مارسيليا فوزا صعبا من ضيفه ستراسبورج 2 -0 ،اليوم الثلاثاء ، ضمن منافسات المرحلة الـ 21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم مارسيليا بهدف سجله كلينتون موانجي في (د.79)، وأضاف ديميتري باييه الهدف الثاني في (د.87)، وأهدر فالير جيرماين، ركلة جزاء لمارسيليا في (د.72).

وقفز مارسيليا بهذا الفوز للمركز الثاني في جدول الترتيب، بشكل "مؤقت"، بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بفارق نقطتين عن موناكو، الذي يمكنه استعادة هذا المركز إذا تغلب على نيس في المباراة التي ستجمعهما في وقت لاحق اليوم، في المقابل، توقف رصيد ستراسبورج عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز كان على بوردو 2 ـ 0.. سجل هدفي كان إيفان سانتيني في (د.89 من ركلة جزاء)،وروني روديلين في (د.90+4).

وأنهى بوردو المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد باول بايسي في (د.87).

ورفع كان رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف مونبلييه، فيما توقف رصيد بوردو عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام سانت إيتيان.

المصدر: DPA

فادي سيمير