رئيس ميلان ينفي اتهامه بالعمليات المشبوهة

قال الصيني لي يونغهونغ رئيس نادي ميلان الإيطالي الثلاثاء، إن إجراءات شراء النادي من رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني تمت بشكل قانوني وشفاف.

وجاء هذا التصريح ردا على تقرير لشرطة الرقابة المالية في إيطاليا أشار لوجود بنود يحتمل أن تكون مثيرة للشبهات في العقد.

وأشار يونغهونغ إلى استحواذه على النادي العام الماضي وأن "كافة الإجراءات راعت وبكل احترام للقوانين والمعايير المرعية".

وأضاف: "ما قرأته في الأيام الماضية لا يعكس بأي طريقة حقيقة الوضع".

برلسكوني الذي يقود أكبر حزب سياسي ضمن تيار يمين الوسط في إيطاليا، نفى صحة ما يشاع من أخبار.

وسبق لبرلسكوني الذي تولى رئاسة وزراء إيطاليا أربع مرات، وباع النادي بـ740 مليون يورو (907.76 مليون دولار).

المصدر: رويترز

فادي سيمير