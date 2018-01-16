تشيلسي يتلقى ضربة مزدوجة قبل مباراة الكأس

تلقى تشيلسي ضربة مزدوجة بعدما أعلن المدرب أنطونيو كونتي عن غياب لاعب الوسط سيسك فابريغاس والمدافع غاري كاهيل عن مواجهة نوريتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي الأربعاء بسبب الإصابة.

واستبدل كاهيل في الشوط الأول خلال التعادل بدون أهداف ليستر سيتي في الدوري الممتاز، فيما خرج فابريغاس في الشوط الثاني يوم السبت الماضي.

وقال كونتي للصحفيين: "كاهيل مصاب لكن المشكلة ليست خطرة، وسيسك لديه مشكلة بسيطة في عضلات الفخذ الخلفية ولن يكون جاهزا للعب".

وتعادل تشيلسي 4 مرات بدون أهداف في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات ليتراجع للمركز الرابع في الدوري وبات مجبرا على الفوز بملعبه على نوريتش للتقدم للدور الرابع في الكأس.

وأضاف كونتي: "هذه مشكلة حقيقية بالنسبة إلينا. لا نستقبل أهدافا لكن النبأ السيء هو عدم تسجيلنا الأهداف ويجب أن نتحسن في هذا الشأن، إذا عقدنا مقارنة ستجد أن كل لاعب سجل عددا أقل من الأهداف مقارنة بالموسم الماضي".

وقال المدرب الإيطالي إنه سيجري تغييرات بتشكيلته استعدادا لزيارة برايتون أند هوف ألبيون في الدوري يوم السبت المقبل.

وفي ظل تقارير صحفية تشير لانتقال ألكسيس سانشيز مهاجم أرسنال إلى تشيلسي هذا الشهر، قال كونتي إنه ليس واثقا من إتمام الصفقة.

وتابع: "لا أعتقد أن هذا سيحدث وبصدد فترة الانتقالات، فإنني أفضل الحديث مع إدارة النادي ولا أريد الإدلاء برأيي في هذا الأمر".

وأكد كونتي أن الوافد الجديد روس باركلي لن يكون جاهزا للقاء الغد لعدم إتمام أوراقه في الوقت المناسب.

ورفض المدرب الإيطالي التعليق على مستقبل المهاجم ميشي باتشواي، وسط تكهنات برحيله لكنه قال إن اللاعب البلجيكي سيلعب غدا على الأرجح.

المصدر: رويترز

فادي سيمير