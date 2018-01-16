انطلاقة ناجحة للمخضرم فيدرر في أستراليا المفتوحة

بلغ السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا وحامل اللقب، الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه على السلوفيني إلياز بيديني 6-3 و6-4 و6-3 ، اليوم الثلاثاء.

ويسعى السويسري (36 عاما) إلى تعزيز رقمه القياسي بإحراز لقبه العشرين في البطولات الكبرى.

وكان فيدرر قدم موسما رائعا أحرز فيه لقبين كبيرين في ملبورن بالذات على حساب الإسباني رافائيل نادال وويمبلدون الإنجليزية. وهو خسر في الموسم الماضي 5 مباريات من 57.

كما يبحث فيدرر في ملبورن عن لقبه السادس في 19 مشاركة حقق فيها حتى الآن 88 فوزا مقابل 13 خسارة.

Defending champion Roger Federer produces a masterclass to open his #AusOpen campaign.



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وقال السويسري الذي كان اعتبر أنه لا يجب أن يكون مرشحا في السادسة والثلاثين "حلمي كان دائما أن أبقى في الملاعب لفترة طويلة وكان هناك عدد من اللاعبين الذين حققوا ذلك وأعتقد أن هذا ما ألهمني".

وتابع "أحب ذلك وآمل أن أواصل اللعب لفترة أطول".

واستهل فيدرر الموسم الحالي بتتويج في كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة من دون خسارة، وسيلتقي في مباراته المقبلة مع الألماني يان-لينارد شتروف.

المصدر: أ ف ب

فادي سيمير