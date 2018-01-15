اليونايتد يكرم وفادة ستوك سيتي بثلاثية في "البريميرليغ"

حقق مانشستر يونايتد فوزا سهلا على ضيفه ستوك سيتي 3-0 اليوم الاثنين في ختام المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وأحرز ثلاثية "الشياطين الحمر" كل من الإكوادوري أنطونيو فالنسيا في (د.9) والفرنسي أنطونيو مارسيال في (د.38) والبلجيكي روميلو لوكاكو في (د.72).

وأصبح رصيد اليونايتد، 50 نقطة في الوصافة، خلف مان سيتي 62 بعد خسارة الأخير أمام ليفربول، أمس الأحد، في مباراة مثيرة 4-3، في المقابل تجمد رصيد ستوك سيتي عند النقطة 20 في المركز الثامن عشر.

المصدر: RT

فادي سيمير