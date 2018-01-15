الاتحاد السوري لكرة القدم يتفق مع الألماني هاي على قيادة "نسور قاسيون"

اتفق الاتحاد السوري لكرة القدم مع المدرب الألماني أنطوني هاي على تدريب منتخب سوريا الأول للرجال لمدة عام كامل.

وذكر صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم أنه "تم الاتفاق مع المدرب الألماني هاي على تدريب المنتخب الأول الذي يحضر لنهائيات آسيا 2019 في الإمارات، وسيتم توقيع العقد خلال الفترة القادمة فور انتهاء بطولة إفريقيا للاعبين المحليين غير المحترفين المقامة في المغرب، حيث يشرف هاي على تدريب منتخب رواندا".

وأضاف: "يعد الألماني هاي من المدربين المتميزين، لاسيما وأنه درب منتخبات كبيرة كغانا وزامبيا وكينيا، وهو على معرفة بمستوى منتخبنا، وأبدى استعداده لتدريبه والوصول به إلى درجة ممتازة من أجل المنافسة بقوة في الاستحقاق الآسيوي القادم".

وكان منتخب "نسور قاسيون" قد خرج من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 إثر خسارته أمام منتخب أستراليا 2-1 في إياب الملحق الآسيوي بعد تعادلهما بهدف لمثله ذهابا.

المصدر: سانا

فادي سيمير