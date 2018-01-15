برشلونة يعلن فترة ابتعاد ديمبلي عن الملاعب

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل الإصابات التي لحقت بثنائي الفريق عثمان ديمبلي، وأندريس إنييستا، خلال مواجهة المضيف ريال سوسييداد أمس الأحد.

وبحسب بيان رسمي من برشلونة، فإن ديمبلي يعاني من بعض الآلام في الساق، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين وجود تمزق في الألياف العضلية الخلفية للفخذ الأيسر، دون التأثير على الجراحة التي أجراها مؤخرا.

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وكان النجم الفرنسي قد انتقل للبلوغرانا بالصيف الماضي مقابل 150 مليون يورو تقريبا، ولكنه تعرض لإصابة قوية على الفور ليغيب عن صفوف الفريق أكثر من 3 أشهر.



وأشار البيان، إلى أن ديمبلي سيغيب عن صفوف النادي الكتالوني لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.



كما أكد البيان، أن أندريس إنييستا قائد برشلونة يعاني من حمل زائد في الساق اليمنى، وأمر مشاركته سيتقرر بناء على شعوره بالتحسن في الأيام القادمة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر