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فينوس تودع أستراليا باكرا.. وفوزنياكي تتجاوز الدور الأول

الرياضة

فينوس تودع أستراليا باكرا.. وفوزنياكي تتجاوز الدور الأول
AFP
فينوس ويليامز
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ودعت الأمريكية فينوس وليامس المصنفة خامسة بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، اليوم الاثنين، بخسارتها أمام السويسرية بيليندا بنسيتش 3-6 و5-7.

وكانت الأمريكية فينوس وليامس المصنفة خامسة ووصيفة بطلة العام الماضي أوّلى الخارجات الكبيرات من الدور الأول في البطولة، وسقطت فينوس (37 عاما) التي خسرت نهائي البطولة العام الماضي أمام شقيقتها الأصغر فينوس الغائبة لحضانة طفلتها، أمام السويسرية الشابة بنسيتش (20 عاما) بنتيجة 3-6 و5-7.

وكانت سيرينا أقصت بنسيتش من الدور الأول العام الماضي فثأرت السويسرية من الشقيقة الأكبر لتغيب عائلة وليامس لأول مرة منذ 20 عاما عن الدور الثاني للبطولة.

في المقابل، بلغت الدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفة ثانية الدور الثاني من البطولة بفوزها على الرومانية ميخايلا بوزارينسكو الـ 44 بمجموعتين 6-2 و6-3.

وفازت فوزنياكي المصنفة أولى في العالم في 2010 دون أن تحرز أي لقب كبير والفائزة ببطولة الماسترز العام الماضي، في ساعة و11 دقيقة.

وتواجه فوزنياكي (27 عاما) في الدور المقبل اليابانية ميسا إيغوتشي أو الكرواتية يانا فيت.

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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