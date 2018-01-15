ماذا قال أبو تريكة عن هدف محمد صلاح في "مانشستر سيتي"؟

أشاد اللاعب الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة بمواطنه محمد صلاح جناح ليفربول ووصفه "باللاعب الكبير الذي يظهر في المواعيد الكبرى".

وقال أبو تريكة عقب المباراة التي جمعت بين ليفربول ومانشستر سيتي إن:"صلاح قام برد فعل رائع عند استقباله للكرة المرتدة من حارس مانشستر سيتي وهذا ساعده على تسجيل هدفه الرائع".

وأضاف "مرة أخرى يُؤكد صلاح أنه رجل المواعيد الكبرى".

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وسجل صلاح هذا الموسم في مرمى كبار الدوري أرسنال وتوتنام وتشيلسي ومانشستر سيتي. اللاعب المصري يأتي في الترتيب الثاني على سلم هدافي البطولة برصيد 18 هدفًا، أقل بهدفين فقط عن هاري كين مهاجم توتنام.

المصدر: الأهرام سبورت