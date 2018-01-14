بالأرقام .. ريال مدريد أقرب للهبوط من الصدارة

واصل فريق ريال مدريد مسلسل نزيف النقاط في الدور الإسباني لكرة القدم، عقب هزيمته المفاجئة في عقر داره أمام فياريال ليصبح أقرب إلى الهبوط من صدارة الليغا.

ونشر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات حول الفارق الشاسع بين ريال مدريد والمتصدر برشلونة من جهة، والفارق بين الفريق الملكي والقابعين في منطق الهبوط من جهة أخرى.

If Barcelona win tomorrow, Real Madrid will be closer to relegation zone than they'll be to Barça. Let that sink in for a moment. — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) January 13, 2018

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ويحتل ريال مدريد حامل اللقب، المركز الرابع في جدول الليغا برصيد 32 نقطة (18 مباراة)، بعيدا عن الصدارة بفارق 16 نقطة حتى الآن، وفي حال فوز المتصدر برشلونة على مضيفه ريال سوسييداد في وقت لاحق من اليوم الأحد، سيتسع الفارق إلى 19 نقطة، وبذلك سيكون الفريق الملكي أقرب إلى منطقة الهبوط، إذ تفصله 17 نقطة عن فريق ديبورتو ألافيس الذي يشغل المركز الثامن عشر حتى الآن.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي