ليفربول يتعرض لضربة موجعة عشية مواجهة السيتي

تعرض نادي ليفربول لضربة موجعة قبل ساعات على مواجهة مانشستر سيتي في قمة مباريات المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" على موقعها الإلكتروني، أن مدافع ليفربول الجديد الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، قد يغيب عن مواجهة السيتي بسبب معاناته من شد في أوتار القدم.

وأضافت، أنه من المتوقع مشاركة الكرواتي ديان لوفرين في التشكيلة الأساسية إلى جانب الكاميروني جويل ماتيب في عمق الخط الخلفي لـ"الريدز"، وذلك في حال عجز المدافع الهولندي عن خوض لقاء الليلة.

وسيشكل غياب فان ديك ضربة قوية لفريقه الساعي لإلحاق الهزيمة الأولى بمتصدر الدوري مانشستر سيتي هذا الموسم.

يذكر أن المدافع الهولندي قد انضم إلى صفوف ليفربول خلال الانتقالات الشتوية الحالية قادما من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض