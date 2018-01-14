بالفيديو.. سيلتا فيغو يعود بثلاث نقاط ثمينة من ليفانتي

خرج فريق سيلتا فيغو بفوز ثمين من ملعب مضيفه ليفاني باغلبه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فريق سيلتا فيغو بالفضل في انتصاره للاعبه الدنماركي سيستو، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول للقاء.

ورفع سيلتا فيغو رصيده، بذلك إلى 25 نقطة، وقفز من المركز الخامس عشر إلى العاشر، بانتظار نتائج بقية المباريات.

في حين، توقف رصيد ليفانتي عند 18 نقطة، وبقي في المركز السادس عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي