ما سبب دخول مدافع برشلونة الجديد ملعب "كامب نو" حافيا ؟ (فيديو)
فاجأ المدافع الكولومبي ييري مينا الجميع، عندما نزع حذاءه وجواربه، خلال حفل تقديمه أمس، كلاعب جديد في صفوف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم.
وظهر مينا وهو يخلع حذاءه قبل الدخول إلى أرضية ملعب "الكامب نو"، وينظر للسماء، وهو تقليد يقوم به اللاعبون الأمريكيون الجنوبيون، في إشارة إلى إيمانهم بالله.
👣 Savouring those first Camp Nou steps!— FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2018 г.
🏟 Yerry Mina explains his barefoot tradition: https://t.co/6ot6hDN1Oz
🔵🔴 #BeBarça#ForçaBarçapic.twitter.com/5UD0dqV89A
وقال اللاعب المنضم إلى برشلونة مقابل 11.8 مليون يورو، خلال مؤتمر صحفي أمس: "بقدمي الحافيتين ألمس الأرض التي أريد أن أنجح فيها".
📍 Camp Nou— FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 января 2018 г.
🇨🇴 Yerry Mina
🔵🔴 Força Barça pic.twitter.com/e6REHNylFz
ويواظب مينا (23 عاما) على هذا التقليد، الذي سبق أن قام به خلال وصوله إلى فريق بالميراس البرازيلي قادما من فريق سانتا الكولومبي.
وأشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن مينا جاء ليعوض نجم دفاع برشلونة، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي يبدو أنه بات قريبا من مغادرة أسوار البارسا.
وأصبح مينا أول لاعب كولومبي ينضم لصفوف برشلونة، كما بات ثاني صفقات الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو، قبل أيام قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو.
المصدر: تويتر + وكالات
عمر بيكضاض