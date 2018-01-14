في لقطة غريبة.. مهاجم سعودي ينقذ الفريق الخصم من هدف محقق (فيديو)

شهدت مواجهة الأهلي والشعلة التي أقيمت أمس، في دور الـ16 من كأس السعودية لكرة القدم، لقطة غريبة كان بطلها مهاجم الأهلي، صالح العمري .

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر مدافع الشعلة وهو يعيد الكرة برأسه لحارس مرمى فريقه، لكن الحارس خرج من مرماه، فتجاوزته الكرة، وتدخل لاعب الأهلي صالح العمري، وبدلا من وضع الكرة في الشباك أبعدها بغرابة، لينقذ فريق الشعلة من هدف محقق.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء انتهى بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، ليحجز بطاقة العبور إلى دور الثمانية من كأس السعودية.

المصدر: eurosport.ru