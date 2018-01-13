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بالفيديو .. سيدات السعودية الرابحات في الـ"كلاسيكو"

الرياضة

بالفيديو .. سيدات السعودية الرابحات في الـ
twitter/alhilal_fc
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ساد التعادل الإيجابي "كلاسيكو" الكرة السعودية، بين الهلال وضيفه الاتحاد الذي شهد الحضور الأول للعوائل السعودية في العاصمة الرياض على مدرجات استاد الملك فهد الدولي.

وافتتح المهاجم الهلالي مختار فلاته التسجيل في الدقيقة 57، ورد الاتحادي فهد إبراهيم الأنصاري عليه بهدف التعادل بحلول الدقيقة 63 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل الهلال مسلسل نزيف النقاط بتعادله للمرة الثالثة على التوالي، ويحتل بالرغم من ذلك الصدارة برصيد 36 نقطة.

وفي هذه الأثناء، تعادل الاتحاد في المباراة الثانية على التوالي ليشغل المرتبة الخامسة في الدوري برصيد 24 نقطة.

المصدر: "twitter/alhilal_fc"

نايف الكوردي

   

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