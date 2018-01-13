بالفيديو .. سيدات السعودية الرابحات في الـ"كلاسيكو"
ساد التعادل الإيجابي "كلاسيكو" الكرة السعودية، بين الهلال وضيفه الاتحاد الذي شهد الحضور الأول للعوائل السعودية في العاصمة الرياض على مدرجات استاد الملك فهد الدولي.
وافتتح المهاجم الهلالي مختار فلاته التسجيل في الدقيقة 57، ورد الاتحادي فهد إبراهيم الأنصاري عليه بهدف التعادل بحلول الدقيقة 63 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.
فيديو ..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 13, 2018
هدف الهلال الأول في مرمى الاتحاد عن طريق مختار فلاته د 57
بصوت @issa_alharbain#الهلال_الاتحاد#برو_سبورتpic.twitter.com/2JO9mfXsF4
فيديو ..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 13, 2018
هدف الاتحاد الأول في مرمى الهلال عن طريق فهد الأنصاري د 63
بصوت @issa_alharbain#الهلال_الاتحاد#برو_سبورتpic.twitter.com/0LAMtjOzJr
وواصل الهلال مسلسل نزيف النقاط بتعادله للمرة الثالثة على التوالي، ويحتل بالرغم من ذلك الصدارة برصيد 36 نقطة.
القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في مباراته مع نظيره “الاتحاد”، ضمن الجولة الـ١٧ من الدوري السعودي للمحترفين. pic.twitter.com/G5La5mDXO1— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 13, 2018
وفي هذه الأثناء، تعادل الاتحاد في المباراة الثانية على التوالي ليشغل المرتبة الخامسة في الدوري برصيد 24 نقطة.
المصدر: "twitter/alhilal_fc"
نايف الكوردي