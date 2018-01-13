بالفيديو .. سيدات السعودية الرابحات في الـ"كلاسيكو"

ساد التعادل الإيجابي "كلاسيكو" الكرة السعودية، بين الهلال وضيفه الاتحاد الذي شهد الحضور الأول للعوائل السعودية في العاصمة الرياض على مدرجات استاد الملك فهد الدولي.

وافتتح المهاجم الهلالي مختار فلاته التسجيل في الدقيقة 57، ورد الاتحادي فهد إبراهيم الأنصاري عليه بهدف التعادل بحلول الدقيقة 63 من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

فيديو ..

هدف الهلال الأول في مرمى الاتحاد عن طريق مختار فلاته د 57

بصوت @issa_alharbain#الهلال_الاتحاد#برو_سبورتpic.twitter.com/2JO9mfXsF4 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 13, 2018

فيديو ..

هدف الاتحاد الأول في مرمى الهلال عن طريق فهد الأنصاري د 63

بصوت @issa_alharbain#الهلال_الاتحاد#برو_سبورتpic.twitter.com/0LAMtjOzJr — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 13, 2018

وواصل الهلال مسلسل نزيف النقاط بتعادله للمرة الثالثة على التوالي، ويحتل بالرغم من ذلك الصدارة برصيد 36 نقطة.

القائمة الأساسية والاحتياطية لفريق #الهلال الأول لكرة القدم في مباراته مع نظيره “الاتحاد”، ضمن الجولة الـ١٧ من الدوري السعودي للمحترفين. pic.twitter.com/G5La5mDXO1 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 13, 2018

وفي هذه الأثناء، تعادل الاتحاد في المباراة الثانية على التوالي ليشغل المرتبة الخامسة في الدوري برصيد 24 نقطة.

المصدر: "twitter/alhilal_fc"

نايف الكوردي