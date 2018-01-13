نقل السوري خربين للمستشفى بين شوطي الكلاسيكو السعودي

أعلن نادي الهلال تعرض مهاجمه عمر خربين لإصابة في الساق أثناء مباراة الكلاسيكو ضد ضيفه الاتحاد اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وقال الهلال عبر موقعه الرسمي "تويتر" بأنه تم نقل عمر خربين إلى أحد المستشفيات بين شوطي المباراة، للإطمئنان على إصابته، حيث زاره فور نهاية اللقاء نائب الرئيس المهندس عبد الرحمن النمر.

تعرّض لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم “عمر خربين”؛ لإصابة في الساق أثناء مجريات لقاء الفريق مساء اليوم، إذ توجّه لأحد المستشفيات بين شوطي المباراة؛ للإطمئنان على إصابته، حيث زاره فور نهاية اللقاء نائب الرئيس المهندس “عبدالرحمن النمر”. pic.twitter.com/9KfH9utZ3q — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 13, 2018

المصدر: "twitter/alhilal_fc"

نايف الكوردي