جيرونا يدك شباك لاس بالماس بسداسية في "الليغا"

حقق نادي جيرونا فوزا عريضا على ضيفه لاس بالماس (6-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتناوب على تسجيل سداسية جيرونا، كريستيان ستواني من ركلة جزاء، في الدقيقة (25)، وأليخاندرو جرانيل (58)، وبيري بونس (64)، و ميكاييل أولونغا (هدفين)، في الدقيقتين (70 و79)، وكريستيان بورتوغيس (74).

ورفع جيرونا رصيده بهذا الفوز إلى 26 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، في جدول ترتيب الليغا، في انتظار إجراء بقية مباريات المرحلة الـ19، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 11 نقطة، ليقبع في المركز الـ20 الأخير.

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المصدر: RT

عمر بيكضاض