أميرة سعودية تخطف الأضواء في أول ظهور للنساء في ملاعب المملكة

شهد ملعب "الجوهرة" في مدينة جدة السعودية، الذي احتضن مواجهة الأهلي وضيفه الباطن، أمس الجمعة، حدثا تاريخيا، بالسماح للنساء بحضور المباراة بشكل رسمي.

وكانت السلطات السعودية قررت، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في ثلاث مدن بدءا من مطلع العام الحالي.

وتوافدت المشجعات السعوديات بكثافة على ملعب الجوهرة، لمشاهدة لقاء الأهلي والباطن، الذي يدخل ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

RT SaudiNews50: فيديو ..

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تواجد العائلات أمام بوابات ملعب الجوهرة بجدة استعداداً للدخول إلى المدرجات .

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#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

. pic.twitter.com/fWiYbx0xsG — NEWS 🇸🇦 (@9_o_6) January 13, 2018

وشوهدت العائلات التي ولجت إلى ملعب الجوهرة، وهي تتفاعل وتهتف بحماس، عندما تنادى أسماء اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لنادي الأهلي.

وما أثار الانتباه في مواجهة الأهلي والباطن، هو تواجد وكيلة هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بين الجماهير، والتقطت لها عدة صور في المدرجات.

ونشر الصحفي الرياضي السعودي صالح الفهيد صورة للأميرة، على حسابه الرسمي في تويتر، وعلق على الصورة قائلا: "حضور الأميرة ريما بنت بندر مباراة الأهلي والباطن في ملعب الجوهرة، وتواجدها مع العائلات التي حضرت المباراة ومشاركتهم هذا اليوم التاريخي، انطوى على رسالة دعم قوية من أرفع مسؤولة رياضية في بلدنا".

حضور الاميرة ريما بنت بندر مباراة #الاهلي_الباطن في ملعب #الجوهرة وتواجدها مع العائلات التي حضرت المباراة ومشاركتهم هذا اليوم التاريخي، انطوى على رسالة دعم قوية من ارفع مسئولة رياضية في بلدنا.

شكرا @rbalsaud

شكرا @Turki_alalshikh#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعبpic.twitter.com/lchaqPrSwZ — صالح الفهيد (@salehalfahid) January 12, 2018

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الأهلي وضيفه الباطن، انتهت بفوز كاسح لأصحاب الأرض بخماسية نظيفة.

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المصدر: تويتر