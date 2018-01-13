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أميرة سعودية تخطف الأضواء في أول ظهور للنساء في ملاعب المملكة

الرياضة

أميرة سعودية تخطف الأضواء في أول ظهور للنساء في ملاعب المملكة
AFP STRINGER
أميرة سعودية تخطف الأضواء في أول ظهور للنساء على ملاعب المملكة
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شهد ملعب "الجوهرة" في مدينة جدة السعودية، الذي احتضن مواجهة الأهلي وضيفه الباطن، أمس الجمعة، حدثا تاريخيا، بالسماح للنساء بحضور المباراة بشكل رسمي.

وكانت السلطات السعودية قررت، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في ثلاث مدن بدءا من مطلع العام الحالي.

وتوافدت المشجعات السعوديات بكثافة على ملعب الجوهرة، لمشاهدة لقاء الأهلي والباطن، الذي يدخل ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشوهدت العائلات التي ولجت إلى ملعب الجوهرة، وهي تتفاعل وتهتف بحماس، عندما تنادى أسماء اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لنادي الأهلي.

وما أثار الانتباه في مواجهة الأهلي والباطن، هو تواجد وكيلة هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، بين الجماهير، والتقطت لها عدة صور في المدرجات.

ونشر الصحفي الرياضي السعودي صالح الفهيد صورة للأميرة، على حسابه الرسمي في تويتر، وعلق على الصورة قائلا: "حضور الأميرة ريما بنت بندر مباراة الأهلي والباطن في ملعب الجوهرة، وتواجدها مع العائلات التي حضرت المباراة ومشاركتهم هذا اليوم التاريخي، انطوى على رسالة دعم قوية من أرفع مسؤولة رياضية في بلدنا".

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة الأهلي وضيفه الباطن، انتهت بفوز كاسح لأصحاب الأرض بخماسية نظيفة.

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المصدر: تويتر

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