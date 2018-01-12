شاهد .. الأهلي يستعرض عضلاته على الباطن بحضور السعوديات

ألحق الأهلي هزيمة ساحقة بضيفه الباطن بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يخيب الأهلي الراقي آمال مشجعيه من الجنس اللطيف، في أول إطلالة للنساء السعوديات في المدرجات الوطنية، في تاريخ الكرة السعودية، وأهدى 5 أهداف لهن، أربعة منها في الشوط الأول، وهدف في الشوط الثاني.

وافتتح المهاجم الأهلاوي مهند عسيري مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.

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هدف الأهلي الأول على الباطن سجله مهند عسيري في الدقيقة 2#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/6DMS7GkpSG — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) 12 января 2018 г.

وضاعف زميله سلمان المؤشر النتيجة، بحلول الدقيقة 22.

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الهدف الثاني للأهلي على الباطن سجله سلمان المؤشر في الدقيقة 22#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/0Nc1ChsszN — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 12, 2018

وبعد أربع دقائق فقط عاد مهند عسيري ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث للراقي، من ضربة جزاء.

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هدف الأهلي الثالث على الباطن سجله مهند عسيري في الدقيقة 26#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/cqFZ81oB4M — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 12, 2018

وبدوره جاء سلمان المؤشر ووقع على الهدف الشخصي الثاني والرابع لأصحاب الأرض.

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هدف الأهلي الرابع على الباطن عن طريق سلمان المؤشر في الدقيقة 42#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/qcq4yF3YQc — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 12, 2018

واختتم اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للأهلي، قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في العاصمة الرياض.

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هدف الأهلي الخامس في الباطن سجله فيتفا في الدقيقة 82#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/IQMeYwjhmJ — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 12, 2018

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وصالح الأهلي جماهيره، بعد هزيمته أمام مضيفه النصر (1-3) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 34 دقيقة، في مركز الوصافة.

في المقابل، مني الباطن بالهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز التاسع، برصيد 20 نقطة.

المصدر: "twitter/alahli_fc"

نايف الكوردي