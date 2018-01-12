شاهد .. الأهلي يستعرض عضلاته على الباطن بحضور السعوديات
ألحق الأهلي هزيمة ساحقة بضيفه الباطن بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.
ولم يخيب الأهلي الراقي آمال مشجعيه من الجنس اللطيف، في أول إطلالة للنساء السعوديات في المدرجات الوطنية، في تاريخ الكرة السعودية، وأهدى 5 أهداف لهن، أربعة منها في الشوط الأول، وهدف في الشوط الثاني.
جانب من التفاعل الجماهيري بحضور العوائل في "الجوهرة"#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/aO1eKHymtH— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 12, 2018
وافتتح المهاجم الأهلاوي مهند عسيري مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) 12 января 2018 г.
هدف الأهلي الأول على الباطن سجله مهند عسيري في الدقيقة 2#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/6DMS7GkpSG
وضاعف زميله سلمان المؤشر النتيجة، بحلول الدقيقة 22.
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 12, 2018
الهدف الثاني للأهلي على الباطن سجله سلمان المؤشر في الدقيقة 22#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/0Nc1ChsszN
وبعد أربع دقائق فقط عاد مهند عسيري ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث للراقي، من ضربة جزاء.
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 12, 2018
هدف الأهلي الثالث على الباطن سجله مهند عسيري في الدقيقة 26#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/cqFZ81oB4M
وبدوره جاء سلمان المؤشر ووقع على الهدف الشخصي الثاني والرابع لأصحاب الأرض.
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 12, 2018
هدف الأهلي الرابع على الباطن عن طريق سلمان المؤشر في الدقيقة 42#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/qcq4yF3YQc
واختتم اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للأهلي، قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في العاصمة الرياض.
فيديو..— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 12, 2018
هدف الأهلي الخامس في الباطن سجله فيتفا في الدقيقة 82#الاهلي_الباطن#برو_سبورتpic.twitter.com/IQMeYwjhmJ
وصالح الأهلي جماهيره، بعد هزيمته أمام مضيفه النصر (1-3) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 34 دقيقة، في مركز الوصافة.
في المقابل، مني الباطن بالهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز التاسع، برصيد 20 نقطة.
المصدر: "twitter/alahli_fc"
نايف الكوردي