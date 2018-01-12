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شاهد .. الأهلي يستعرض عضلاته على الباطن بحضور السعوديات

الرياضة

شاهد .. الأهلي يستعرض عضلاته على الباطن بحضور السعوديات
Reuters Stringer .
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ألحق الأهلي هزيمة ساحقة بضيفه الباطن بخمسة أهداف من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يخيب الأهلي الراقي آمال مشجعيه من الجنس اللطيف، في أول إطلالة للنساء السعوديات في المدرجات الوطنية، في تاريخ الكرة السعودية، وأهدى 5 أهداف لهن، أربعة منها في الشوط الأول، وهدف في الشوط الثاني.

وافتتح المهاجم الأهلاوي مهند عسيري مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف زميله سلمان المؤشر النتيجة، بحلول الدقيقة 22.

وبعد أربع دقائق فقط عاد مهند عسيري ووقع على الهدف الشخصي الثاني له والثالث للراقي، من ضربة جزاء.

وبدوره جاء سلمان المؤشر ووقع على الهدف الشخصي الثاني والرابع لأصحاب الأرض.

واختتم اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للأهلي، قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في العاصمة الرياض.

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وصالح الأهلي جماهيره، بعد هزيمته أمام مضيفه النصر (1-3) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 34 دقيقة، في مركز الوصافة.

في المقابل، مني الباطن بالهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز التاسع، برصيد 20 نقطة.

المصدر: "twitter/alahli_fc"

نايف الكوردي

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