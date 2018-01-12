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ديل بوترو يضرب موعدا مع باوتيستا في نهائي أوكلاند

الرياضة

ديل بوترو يضرب موعدا مع باوتيستا في نهائي أوكلاند
Reuters Charles Platiau
ديل بوترو يضرب موعدا مع باوتيستا في نهائي أوكلاند
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تأهل النجم الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو إلى نهائي بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس، ذات الـ250 نقطة، بفوزه على الإسباني دافيد فيرير، في مباراة نصف النهائي، بمجموعتين نظيفتين.

ولم يجد النجم الأرجنتيني المرشح الثاني للقب، صعوبة تذكر في تجاوز عقبة الإسباني فيرير، المصنف السابع في البطولة، وتغلب عليه بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4 و6-4).

وضرب دل بوترو موعدا في المباراة النهائية مع الإسباني الآخر روبيرتو باوتيستا، الذي تأهل على حساب الهولندي روبين هاسه (6-7، 7-6 و7-6)، في مباراة مثيرة استمرت قرابة الثلاث ساعات.

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وبلغ باوتيستا بذلك المباراة النهائية للمرة 13 في مسيرته في بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، وقد سبق له التتويج بستة ألقاب وخسر ست مباريات نهائية.

المصدر: ATP

عمر بيكضاض

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