ديل بوترو يضرب موعدا مع باوتيستا في نهائي أوكلاند

تأهل النجم الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو إلى نهائي بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس، ذات الـ250 نقطة، بفوزه على الإسباني دافيد فيرير، في مباراة نصف النهائي، بمجموعتين نظيفتين.

ولم يجد النجم الأرجنتيني المرشح الثاني للقب، صعوبة تذكر في تجاوز عقبة الإسباني فيرير، المصنف السابع في البطولة، وتغلب عليه بمجموعتين دون رد، بواقع (6-4 و6-4).

Juan Martin del Potro holds his nerve against David Ferrer and now looks to add to his 2009 @ASB_Classic 🏆vs. 2016 champ @BautistaAgut.



Read More ▶️: https://t.co/xjGW3TyHaqpic.twitter.com/PEIwaZtWB8 — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 12 января 2018 г.

وضرب دل بوترو موعدا في المباراة النهائية مع الإسباني الآخر روبيرتو باوتيستا، الذي تأهل على حساب الهولندي روبين هاسه (6-7، 7-6 و7-6)، في مباراة مثيرة استمرت قرابة الثلاث ساعات.

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وبلغ باوتيستا بذلك المباراة النهائية للمرة 13 في مسيرته في بطولات رابطة لاعبي التنس المحترفين، وقد سبق له التتويج بستة ألقاب وخسر ست مباريات نهائية.

المصدر: ATP

عمر بيكضاض