منتخب روسيا يخوض 4 وديات استعدادا للمونديال

كشف الاتحاد الروسي لكرة القدم عبر موقعه على الإنترنت، عن المنتخبات الأربعة التي سيواجهها المنتخب الوطني الأول، استعدادا لمونديال 2018 المزمع إقامته على الأراضي الروسية.

وسيخوض المنتخب الروسي أولى مبارياته الودية في 2018 استعداد لكأس العالم، أمام البرازيل في الـ23 مارس/آذار، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، على أن يلعب الدب الروسي مباراته الثانية أمام المنتخب الفرنسي، وصيف بطل أوروبا 2016، في الـ27 من ذات الشهر، في مدينة سان بطرسبورغ.

وقبل بداية المونديال بأيام، سيختتم المنتخب الروسي تحضيراته بمباراتين وديتين، الأولى ستكون أمام منتخب النمسا، في الـ30 مايو/أيار المقبل، في مدينة إينسبورغ النمساوية، والثانية ستقام في موسكو، في الخامس من يونيو/حزيران، وستجمع منتخب روسيا بنظيره التركي.

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وكان المنتخب الروسي قد خاض مؤخرا ثلاث مباريات ودية، إذ تعادل مع إيران (1-1)، وخسر أمام الأرجنتين (0-1)، وتعادل في المباراة الأخيرة مع إسبانيا بثلاثة أهداف لمثلها.

يذكر أن روسيا تستضيف نهائيات مونديال 2018، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة روسية، في الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران لغاية 15 يوليو/تموز عام 2018.

المصدر: mir24.tv

عمر بيكضاض