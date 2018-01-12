حدث تاريخي.. "الجوهرة المشعة" بانتظار المشجعات السعوديات

تتجه عدسات الكاميرات، اليوم الجمعة (20:00) بالتوقيت المحلي، صوب ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، لمشاهدة أول ظهور للسعوديات في ملاعب كرة القدم.

وكانت السلطات السعودية قررت، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بحضور فعاليات رياضية في ثلاثة ملاعب في ثلاث مدن بدءا من مطلع العام 2018.

ومن المنتظر أن تتدفق العوائل السعودية إلى ملعب "الجوهرة المشعة"، في إطلالة تاريخية للنساء السعوديات في المدرجات الوطنية، لحضور مباراة الأهلي وضيفه الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن في وقت سابق أنه تم تخصيص الدور الخامس من الملعب للعائلات بعد تركيب حواجز فاصلة بينه وبين مدرجات الذكور، وفق الضوابط والأنظمة التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن الملاعب الثلاثة (الجوهرة، واستاد الملك فهد الدولي بالرياض، واستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام) التي ستستقبل العائلات، ستتمتع بخصوصية واستقلالية تامة، منذ الدخول في الممرات الخاصة وصولا إلى المدرجات، وسيتوفر أمن نسائي للقيام بدور التفتيش، إضافة إلى توفير عاملات نظافة في الملاعب، وتوفير أكشاك خاصة لبيع التذاكر للعائلات، وكافيتيريا نسائية ودورات مياه للإناث.

ويتوقع أن تشهد المباراة الأولى، التي تحضرها العائلات في الملعب، تغطية إعلامية مكثفة على المستوى المحلي والعربي وحتى العالمي، لكونها حدثا تاريخيا هاما في حياة السعوديين، وإعلانا واضحا عن التغييرات الجادة التي تنسف الممنوعات الاجتماعية السابقة بشأن منع دخول النساء إلى الملاعب، فضلا عن مشاهدة أو تشجيع نسائي لكرة القدم، والتي كانت حكرا على الرجال فقط.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي