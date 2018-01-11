ديل بوترو ينهي مشوار الروسي خاتشانوف في أوكلاند

أنهى الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو مشوار الروسي كارين خاتشانوف في بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس، ذات الـ250 نقطة، بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين.

وفرض ديل بوترو إيقاعه على منافسه الروسي الشاب (21 عاما)، وسدد 11 ضربة إرسال ساحق، وتفوق بصورة واضحة طوال المباراة التي استمرت ساعة واحدة و35 دقيقة، ليفوز بواقع (7-6 و6-3).

ويقابل ديل بوترو، في الدوري نصف النهائي، المصنف السابع في البطولة، الإسباني دافيد فيرير، الذي تجاوز عقبة الكوري الجنوبي هيون تشونغ (6-3 و6-2).

ويجمع نصف النهائي الثاني، الهولندي روبن هاسه والإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المرشح الخامس للقب.

وتخطى باوتيستا، الفائز بالبطولة في 2016، التشيكي ييري فيسلي، بنتيجة (7-6 و6-2)، بينما تأهل هاسه على على حساب الألماني بيتر جويوفتشيك، بفوزه عليه بنتيجة (6-4 و6-4).

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المصدر:rsport.ria.ru

عمر بيكضاض