جيورجي تضرب موعدا مع كيربر في نصف نهائي سيدني

واصلت الإيطالية كاميلا جيورجي المتأهلة من التصفيات عروضها القوية في بطولة سيدني للتنس لتتغلب على البولندية أجنيشكا رادفانسكا، وضربت موعدا مع الألمانية أنجليك كيربر في قبل النهائي.

ونجحت اللاعبة الإيطالية التي تحتل المركز الـ100 في التصنيف العالمي، في إقصاء سلون ستيفنز بطلة أمريكا المفتوحة في الدور الأول، قبل أن تطيح في الدور الثاني بالتشيكية بترا كفيتوفا بطلة أستراليا السابقة، والفائزة بلقب ويمبلدون مرتين، وبعد ذلك أضافت رادفانسكا إلى قائمة ضحاياها، بفوزها عليها في مباراة ربع النهائي بمجموعتين متتاليتين (6-1 و6-2).

ولم تخسر جيورجي أي مجموعة في مبارياتها الست التي خاضتها في التصفيات والقرعة الرئيسية حتى الآن، لتلتقي كيربر المصنفة الـ22 عالميا، التي فازت بدورها على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة (6-3 و6-1).

وستكون مباراة قبل النهائي الثانية أسترالية خالصة بين آشلي بارتي وداريا جافريلوفا.

ووصلت بارتي للدور قبل النهائي بفوزها على التشيكية باربورا ستريتسوفا، بنتيجة (6-3 و6-2)، بينما تأهلت جافريلوفا بعد انسحاب منافستها في دور الثمانية، الإسبانية جاربين موجوروزا، المصنفة الأولى بسبب إصابة في الساق.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض