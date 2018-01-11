الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر قرارات جديدة

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين الأجانب، في دوري المحترفين إلى سبعة لاعبين أجانب، وزيادة عدد اللاعبين البدلاء إلى تسعة كحد أقصى.

ويحق لكل ناد من أندية الدوري السعودي للمحترفين إشراك ستة لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للمباراة، ولاعب أجنبي واحد يكون ضمن قائمة البدلاء، كما أقر الاتحاد زيادة عدد اللاعبين البدلاء إلى تسعة لاعبين كحد أقصى، أسوة بمسابقة كأس الملك.

وأكد الاتحاد أن هذا التنظيم لا يشمل اللاعبين المواليد، موضحا أنه سيتم العمل بهذا التنظيم منذ تاريخ صدوره.

المصدر: "alriyadh.com"

نايف الكوردي