أستراليا تهزم سوريا في كأس آسيا

تغلب المنتخب الأسترالي لأقل من 23 سنة على نظيره السوري بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

وفاجأ الكنغر الأسترالي منتخب سوريا بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة، من إمضاء المهاجم جورج بلاكوود، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ضاعفت أستراليا النتيجة بهدف حمل توقيع بروس كاماو.

وفي الشوط الثاني، قلص المدافع الأسترالي توماس دينغ الفارق لسوريا، بإحرازه هدفا بالخطأ في شباك فريقه، في الدقيقة (53)، قبل أن يعود المهاجم جورج بلاكوود، ويسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لأستراليا بحلول الدقيقة (77).

وبهذا الفوز رفعت أستراليا رصيدها إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا، في انتظار إجراء المباراة الثانية عن هذه المجموعة، التي ستجمع في وقت لاحق منتخب كوريا الجنوبية بنظيره الفيتنامي.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، تقام حاليا في الصين، وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبا، بينها 7 فرق عربية، وهي فلسطين، والعراق، وسوريا، والسعودية، وعمان، والأردن، وقطر.

المصدر: RT