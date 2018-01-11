الجماهير العراقية ترحب بالسعودية بهاشتاغ "دارك يالأخضر"

أطلقت الجماهير العراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "دارك يالأخضر"، ترحيبا بالمنتخب السعودي الذي يواجه أسود الرافدين وديا على ملعب البصرة، نهاية شهر فبراير/شباط المقبل.

ولاقى الهاشتاغ تفاعلا كبيرا لدى الجماهير السعودية، خاصة على موقع "تويتر"، حيث عبر السعوديون عن سعادتهم بهذه المبادرة.

وستكون هذه المواجهة الأولى بين السعودية والعراق على الأراضي العراقية منذ 39 عاما.

وتأتي هذه المباراة المزمع إقامتها في 27 فبراير/شباط المقبل، في إطار دعم السعودية للرياضة العراقية، لرفع الحظر الدولي المفروض على ملاعبها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما تأتي في إطار استعدادات المنتخب السعودي لمونديال روسيا.

ويفرض الفيفا منذ أعوام، حظرا على إقامة مباريات كرة القدم الرسمية (باستثناء المنافسات المحلية) في العراق، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية وظروف الملاعب.

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وسعت السلطات العراقية منذ فترة إلى رفع هذا الحظر دون جدوى، قبل أن تحصل في 9 مايو/أيار الماضي، على رفع جزئي له .

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي سيخوض مجموعة من المباريات الودية تحضيرا لمونديال 2018، فإلى جانب مباراة العراق، سيواجه الأخضر السعودي كلا من إسبانيا، وأوكرانيا، وبلجيكا.

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وأوقعت قرعة نهائيات بطولة كأس العالم روسيا 2018، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، إلى جانب مستضيف المونديال، منتخب روسيا، ومنتخب الأوروغواي، ومصر.

المصدر: وكالات