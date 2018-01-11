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برشلونة يحسم صفقة ثانية في الميركاتو الشتوي

الرياضة

برشلونة يحسم صفقة ثانية في الميركاتو الشتوي
Reuters Albert Gea
برشلونة يحسم صفقة ثانية في الميركاتو الشتوي
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حسم نادي برشلونة صفقة ثانية خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بتعاقده مع مدافع بالميراس البرازيلي، الكولومبي ياري مينا.

وأكد نادي بالميراس نبأ بيع مدافعه الكولومبي إلى برشلونة، وقدرت قيمة الصفقة بحوالي 12.3 مليون دولار.

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وسيوقع مينا مع برشلونة عقدا سيمتد لـ4 سنوات، مع شرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو، وسيقدم اللاعب رسميا لوسائل الإعلام ولجماهير برشلونة الجمعة المقبل، على ملعب كامب نو.

ويأتي إصرار برشلونة على ضم ذي الـ23 عاما لتعويض الرحيل المرتقب للأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

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وبات مينا أول لاعب كولومبي ينضم لصفوف برشلونة، كما أصبح ثاني صفقات الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم البرازيلي فيليب كوتينيو، قبل أيام قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو.

المصدر: sports.ru

عمر بيكضاض

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