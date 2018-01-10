النجمة الإسبانية موغوروزا تنسحب من سيدني رغم فوزها

انسحبت الإسبانية غاربين موغوروزا من دورة سيدني الأسترالية الدولية للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 730 ألف دولار، عقب بلوغها الدور ربع النهائي للمسابقة.

وتعرضت النجمة الإسبانية، المصنفة ثالثة عالميا، لإصابة في الفخذ الأيمن، اليوم الأربعاء، خلال مباراتها التي فازت فيها على الهولندية كيكي بيرتنز، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(7-6)، في الدور ثمن النهائي.

وتلقت غاربين موغوروزا، بطلة ويمبلدون، بطاقة دعوة للمشاركة في سيدني، بعد أن انسحبت من بطولة برزبين الأسبوع الماضي، بسبب معاناتها من شد عضلي.

وقالت النجمة الإسبانية: "منذ البداية كنت أعاني من بعض الألم في ساقي".

وأضافت موغوروزا: "وشعرت بهذا الألم في برزبين، لذا كنت أعتقد أني سأصبح في حالة أفضل، لكن الإصابة عادت".

المصدر: "رويترز"

نايف الكوردي