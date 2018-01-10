ظهور خدمات جديدة في تطبيق "مترو موسكو" بمناسبة المونديال

سيوفر تطبيق "مترو موسكو" لمستخدمي الهواتف الذكية خدمات جديدة ومميزة، بمناسبة استضافة روسيا لنهائيات بطولة كأس العام في كرة القدم الصيف المقبل.

ومن بين الخدمات الجديدة التي سيوفرها التطبيق لسكان موسكو وزوارها، خدمة تحديد الطريق إلى الملاعب، وحساب الوقت مع الأخذ بعين الاعتبار الاختناقات المرورية، واختيار الطريق الأكثر ملاءمة، كما سيقدم التطبيق معلومات موجزة عن الملاعب التي ستحتضن مباريات المونديال، ومعلومات عن الجدول الزمني للمباريات المقبلة ونتائج المباريات السابقة، كما سيوفر التطبيق خدمة الإبلاغ عن الأشياء التي ينساها الركاب في المترو.

وستكون هذه الخدمات متاحة بست لغات أجنبية وهي الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والألمانية، والبرتغالية.

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وتقام مباريات مونديال 2018 في الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران، لغاية 15 يوليو/تموز، على 12 ملعبا، في 11 مدينة، من بينها العاصمة موسكو.

المصدر:iz.ru

عمر بيكضاض