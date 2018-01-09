أتلتيكو مدريد يكرم ضيفه لييدا ايسبورتيو بثلاثية .. فيديو

كرر أتلتيكو مدريد فوزه على ضيفه لييدا ايسبورتيو بثلاثية نظيفة، اليوم الثلاثاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وذلك، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وقع على ثلاثية أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" كل من، البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، والفرنسي كيفن غاميرو، وفيتولو، في الدقائق (57، 74، 81) على الترتيب.

وجدد أتلتيكو مدريد، بذلك، فوزه على لييدا ايسبورتيو، فريق الدرجة الثانية ب، بعد أن كان قد تغلب عليه ذهابا أيضا، ولكن برباعية نظيفة.

المصدر: "GOALTIME"

نايف الكوردي