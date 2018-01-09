المتزلجون الروس قد يغيبون عن أولمبياد 2018 حتى ولو جاء قرار "كاس" إيجابيا

قالت رئيسة الاتحاد الروسي للتزلج إن المتزلجين المعاقبين بالاستبعاد من الأولمبياد مدى الحياة قد لن يتمكنوا من المشاركة في أولمبياد 2018 حتى ولو جاء قرار "الكاس" إيجابيا.

وذكرت رئيسة الاتحاد الروسي للتزلج يلينا فيالبي، أن الاتحاد الروسي استأنف قرار الاتحاد الدولي للتزلج، بشأن حظر مشاركة الرياضيين الروس في جميع المسابقات المنضوية تحت لوائه.

وأشارت فيالبي إلى أن هذا الاستئناف لن يساعد المتزلجين الروس، وربما لن يمكنهم من المشاركة في أولمبياد 2018، حتى لو جاء قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" إيجابيا (السماح للمتزلجين الروس المستبعدين بالمشاركة في أولمبياد 2018)، وذلك لحرمانهم من المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج، والتي تعتبر بمثابة التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد 2018.

وحظرت اللجنة الأولمبية الدولية، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشاركة المنتخب الروسي في أولمبياد 2018، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ولكنها قررت السماح بمشاركة الرياضيين الروس "النظيفين" فقط، تحت راية الأولمبياد.

وقرر الاتحاد الدولي للتزلج بعد ذلك، حظر مشاركة 11 متزلجا روسيا (معاقبون من اللجنة الأولمبية الدولية) في البطولات المنضوية تحت لوائه.

تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018، ستقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، في الفترة من التاسع لغاية الـ25 من فبراير/شباط 2018.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض